La Juvecaserta si impone con Fabriano al PalaPiccolo

Casertanews.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronostico pienamente rispettato a Caserta dove la Paperdi si è imposta sulla Ristopro Fabriano con il punteggio di 88-68 al termine di un confronto condotto sempre in testa e nel corso del quale ha raggiunto un divario massimo di 28 punti (77-49) con un canestro di Lo Biondo su assist di Radunic. 🔗 Leggi su Casertanews.it

