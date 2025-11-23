La Juvecaserta si impone con Fabriano al PalaPiccolo
Pronostico pienamente rispettato a Caserta dove la Paperdi si è imposta sulla Ristopro Fabriano con il punteggio di 88-68 al termine di un confronto condotto sempre in testa e nel corso del quale ha raggiunto un divario massimo di 28 punti (77-49) con un canestro di Lo Biondo su assist di Radunic. 🔗 Leggi su Casertanews.it
