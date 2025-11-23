La Germania vuole l' esercito più potente d' Europa | oltre 200mila soldati e riservisti con aumento di stipendio Ecco perché

Costruire l'esercito più forte d'Europa. Questo lo sforzo portato avanti dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, un compito arduo per un paese il cui esercito è stato.

germania vuole esercito pi249La Germania vuole l'esercito più potente d'Europa: oltre 200mila soldati e riservisti (con aumento di stipendio). Ecco perché - Questo lo sforzo portato avanti dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, un compito arduo per un paese il cui esercito è ... Secondo msn.com

germania vuole esercito pi249La Germania vuole potenziare l’esercito: visite mediche obbligatorie per i diciottenni e stipendi più alti per chi si arruola - Il governo tedesco ha svelato un piano che coinvolge tutti i ragazzi che compiranno 18 anni a partire dal 2026, pur senza reintrodurre (almeno per ora) il servizio militare obbligatorio ... Da vanityfair.it

La Germania si prepara alla guerra: 80mila soldati e 120mila riservisti in più, acquisti massicci di armi e riorganizzazione. “Entro il 2029 saremo l’esercito più forte d ... - Pistorius: "La Russia si sta preparando per un'altra guerra" ... ilfattoquotidiano.it scrive

