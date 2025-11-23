Un problema di sicurezza che accomuna l’ufficio e lo stadio, i giovanissimi e gli over 80: l’uso di password incredibilmente deboli e prevedibili. A confermarlo è la ricerca annuale “Top 200 Most Common Passwords” di NordPass, che svela un quadro allarmant e sulle abitudini digitali degli italiani. In Italia, la password più utilizzata nel 2025 è “ admin “, un termine tecnico che spesso è la chiave di accesso preimpostata per router, videocamere connesse e pannelli di gestione. L’abitudine di lasciare inalterata questa chiave di fabbrica, avvertono gli esperti, equivale a spalancare le porte ai criminali informatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Gen Z è come gli ottantenni per le password. Usa ‘admin’, le bestemmie e le squadre di calcio”: la classifica 2025 delle parole più usate