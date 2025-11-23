Il dialogo tra il passato e il futuro della narrativa sci-fi si arricchisce di un nuovo capitolo con l’attesissima trasposizione televisiva di Neuromancer operata da Apple TV. Questa operazione rappresenta un’occasione unica per rivisitare e contestualizzare uno dei testi più influenti e rivoluzionari del genere, pubblicato nel 1984 da William Gibson. La rappresentazione visiva di un’opera così iconica permette di esplorare nuove sfumature nella interpretazione della sua celebre frase d’apertura, che rimane tra le più emblematiche della sci-fi mondiale. Neuromancer: La frase d’apertura simbolo della cyberpunk. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La frase iconica di neuromancer che colpisce ancora a 40 anni