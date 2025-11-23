La festa invade la piazza di Rimini | migliaia alla camminata contro la violenza poi si accende il Natale

Rimini, 23 novembre 2025 – Anche quest’anno le luci non hanno acceso solo la magia del Natale. I cento chilometri di installazioni luminose che, da ieri, sovrastano l’intera città, dal centro storico al mare, simboleggiano anche, e soprattutto, una “speranza per tutti e tutte noi”. Con queste parole, oggi pomeriggio la vicesindaca Chiara Bellini ha ringraziato una piazza Cavour gremita di persone, riunitesi per partecipare, insieme alle istituzioni della Provincia, a quella che è stata la dodicesima camminata ‘E’ per te’ contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l’associazione Rompi il Silenzio Aps. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

