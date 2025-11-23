La festa invade la piazza di Rimini | migliaia alla camminata contro la violenza poi si accende il Natale
Rimini, 23 novembre 2025 – Anche quest’anno le luci non hanno acceso solo la magia del Natale. I cento chilometri di installazioni luminose che, da ieri, sovrastano l’intera città, dal centro storico al mare, simboleggiano anche, e soprattutto, una “speranza per tutti e tutte noi”. Con queste parole, oggi pomeriggio la vicesindaca Chiara Bellini ha ringraziato una piazza Cavour gremita di persone, riunitesi per partecipare, insieme alle istituzioni della Provincia, a quella che è stata la dodicesima camminata ‘E’ per te’ contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l’associazione Rompi il Silenzio Aps. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Le luci di Natale illuminano Busto Arsizio e una folla invade il centro addobbato a festa e con tutte le attrazioni. Tutte le foto e i video della festa - facebook.com Vai su Facebook
La festa invade la piazza di Rimini: migliaia alla camminata contro la violenza, poi si accende il Natale - Dopo il conto alla rovescia è scattato l’interruttore che ha illuminato la città ... msn.com scrive
A Rimini si accende il sogno del Natale: sabato 22 novembre l’inaugurazione delle luminarie - Sabato 22 novembre Rimini si prepara ad ‘accendere’ la magia delle feste con l'evento "Il Sogno del Natale", che dà ufficialmente il via al cartellone di ... Da chiamamicitta.it
Rimini fa festa all’insegna della tradizione - Una giornata in cui la parola d’ordine sarà soltanto una: tradizione. Riporta ilrestodelcarlino.it