La farmacia Carlo Erba compie 150 anni in Duomo | rinnovata la concessione

23 nov 2025

La farmacia Carlo Erba va verso i 150 anni di presenza in Galleria Vittorio Emanuele II, lì dal 1879, nei portici settentrionali. Il Comune di Milano, riconoscendo il valore identitario, storico e culturale dell'insegna, ha infatti rinnovato la concessione alla farmacia che attualmente occupa i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

