La farmacia Carlo Erba compie 150 anni in Duomo | rinnovata la concessione
La farmacia Carlo Erba va verso i 150 anni di presenza in Galleria Vittorio Emanuele II, lì dal 1879, nei portici settentrionali. Il Comune di Milano, riconoscendo il valore identitario, storico e culturale dell'insegna, ha infatti rinnovato la concessione alla farmacia che attualmente occupa i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Farmacia. Mostra su Carlo Erba: una storia che ha trasformato la professione - Si apre domani a Milano l’esposizione che, ripercorrendo la storia di Carlo Erba e della sua azienda, traccia un percorso inedito tra alcune delle tappe fondamentali dell’industria farmaceutica ... Si legge su quotidianosanita.it