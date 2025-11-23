La donna seduta a fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di Trump | Mi sono chiesta chi diavolo fosse

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brooke Rollins, Segretaria all'Agricoltura dell'amministrazione Trump, era l'ospite seduta al fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di stato alla Casa Bianca. Surreale il suo racconto della serata: non aveva la più pallida idea di chi fosse quel Ronaldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

