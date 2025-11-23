La donna seduta a fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di Trump | Mi sono chiesta chi diavolo fosse
Brooke Rollins, Segretaria all'Agricoltura dell'amministrazione Trump, era l'ospite seduta al fianco di Cristiano Ronaldo alla cena di stato alla Casa Bianca. Surreale il suo racconto della serata: non aveva la più pallida idea di chi fosse quel Ronaldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La seduta in piazza Machiavelli vandalizzata alla vigilia dell’inaugurazione. La prima cittadina: «Non è semplice vandalismo, ma un oltraggio alla memoria di una donna uccisa e a un’intera comunità» - facebook.com Vai su Facebook
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nel fianco: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. ilgiorno.it scrive
Il video della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: un unico fendente al fianco, tre secondi di violenza gratuita - L'aggressore è alle spalle, tiene una borsa verde in una mano. Lo riporta msn.com