La Decathlon CMA CGM sogna Van Der Poel | Così potremmo finalmente vincere una Monumento
Roma, 23 novembre 2025 - In questa pausa della stagione ciclistica si parla tanto dell'imminente e ambiziosa fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty e della rivoluzione della vecchia Israel-Premier Tech, diventata NSN Cycling Team (anche grazie all'ex fuoriclasse del calcio Andres Iniesta ), ma anche la futura Decathlon CMA CGM promette bene: tra i suoi direttori sportivi c'è Luke Rowe, che non ha nascosto il sogno, forse proibito, di ingaggiare prima o po i Mathieu Van Der Poel. Le dichiarazioni di Rowe. Per ora la formazione francese, che dal prossimo anno vedrà un incremento del budget grazie all'investimento del primo e ora unico sponsor, ha già ingaggiato elementi interessanti come Olav Kooij e Tiesj Benoot, ma per il gallese il pallino rimane il fuoriclasse olandese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Decathlon CMA CGM sogna Van Der Poel: "Così potremmo finalmente vincere una Monumento" - Tra il serio e il faceto, il direttore sportivo Rowe confessa l'ambizione della formazione francese. Come scrive sport.quotidiano.net