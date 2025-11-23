La Curva Sud aggira il divieto | Sodalizio viene scritto con gli smartphone

Gli ultras rossoneri replicano così alla decisione della Procura di non permettere l'introduzione dello striscione esposto nelle ultime partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

