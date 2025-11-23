La Coppa Davis assegna punti ATP? I ranking dei giocatori di Italia e Spagna
Si giocherà quest’oggi la finale della Coppa Davis 2025 di tennis: si affronteranno Italia e Spagna, con gli azzurri che puntano al terzo successo consecutivo. Come ormai noto, da diversi anni a questa parte la manifestazione non assegna più punti per il ranking ATP. In casa Italia i tre singolaristi che capitan Volandri potrebbe schierare sono Flavio Cobolli, numero 22 del ranking, Lorenzo Sonego, numero 39, e Matteo Berrettini, numero 56, mentre i doppisti azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono rispettivamente il numero 13 ed il numero 14 della classifica. Tra le fila della Spagna, invece, capitan Ferrer, dopo il forfait di Alcaraz, può contare solo su 4 uomini: in singolare sono stati protagonisti Jaume Munar Clar, numero 36 del ranking, e Pablo Carreno Busta, numero 89, mentre in doppio per l’occasione si è formata la coppia con Marcel Granollers-Pujol, numero 6 della specialità, e Pedro Martinez Portero, numero 97. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Radio Deejay. . L'Italia del tennis è in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. I ragazzi di Volandri hanno battuto 2-0 il Belgio grazie alle vittorie di Berrettini su Collignon (6-3, 6-4) e di Cobolli che ha sconfitto Bergs 6-3, 6-7, 7-6 al termine di una pa - facebook.com Vai su Facebook
L'allenamento di Cobolli e gli autografi con i tifosi di lui e Berrettini: è tutto pronto per la finale di Coppa Davis di domenica contro la Spagna #Corrieredellosport #CoppaDavis Vai su X
Tennis sempre in festa, l’Italia avanti in Coppa Davis con Berrettini e Cobolli. Venerdì con il Belgio in palio la finale - Tennis sempre in festa, l’Italia avanti in Coppa Davis con Berrettini e Cobolli. Da blitzquotidiano.it
Se conta solo il ranking Atp: nessuna rivoluzione salverà la Coppa Davis - Si può salvare la Coppa per Nazionali o ci si deve rassegnare al fatto che il tennis chiude baracca con le Finals e tanti saluti? Scrive editorialedomani.it
Coppa Davis 2025 oggi finale Italia - Spagna senza Sinner e Alcaraz: dove vedere la partita in tv - Oggi nella nuova SuperTennis Arena di Bologna ci sarà l'ultim atto della Coppa Davis 2025 con la finale tra Italia e Spagna: gli azzurri sognano il tris dopo le vittorie degli ultimi due anni ... Da vogue.it