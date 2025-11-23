La Coppa Davis assegna punti ATP? I ranking dei giocatori di Italia e Spagna

Si giocherà quest’oggi la finale della Coppa Davis 2025 di tennis: si affronteranno Italia e Spagna, con gli azzurri che puntano al terzo successo consecutivo. Come ormai noto, da diversi anni a questa parte la manifestazione non assegna più punti per il ranking ATP. In casa Italia i tre singolaristi che capitan Volandri potrebbe schierare sono Flavio Cobolli, numero 22 del ranking, Lorenzo Sonego, numero 39, e Matteo Berrettini, numero 56, mentre i doppisti azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono rispettivamente il numero 13 ed il numero 14 della classifica. Tra le fila della Spagna, invece, capitan Ferrer, dopo il forfait di Alcaraz, può contare solo su 4 uomini: in singolare sono stati protagonisti Jaume Munar Clar, numero 36 del ranking, e Pablo Carreno Busta, numero 89, mentre in doppio per l’occasione si è formata la coppia con Marcel Granollers-Pujol, numero 6 della specialità, e Pedro Martinez Portero, numero 97. 🔗 Leggi su Oasport.it

