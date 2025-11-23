La Consar non si ferma più | quarta vittoria di fila e primato in classifica con Brescia e Prata
Quarta vittoria consecutiva e primato in classifica raggiunto, sia pure in compagnia. Obiettivo centrato per la Consar Ravenna che si impone su una mai doma Rinascita Lagonegro per 3-1 al termine di una partita rivelatasi complicata, come da attese della vigilia. Il primo set vinto agevolmente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
