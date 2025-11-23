La commozione di Memo Remigi | devo la mia carriera a Ornella le sono grato

Alla camera ardente per Ornella Vanoni, anche il cantautore e compositore Memo Remigi che ha ricordato, come già in un post, che “l a mia Ornella” è "un’Ornella a cui sono molto riconoscente: perché la mia carriera è dovuta a Ornella perché lei ha inciso la mia prima canzone, 'Innamorati a Milano', che presentai al Disco per l’estate e non l’ha filata nessuno anche perché, come diceva lei, usciva dagli schemi tradizionali e lei si è innamorata di questa canzone anche perche’ parlava di Milano. L’anno successivo mi chiese una canzone per Sanremo e io scrissi per lei ‘Io ti daro’ di più’ ed è stata davvero una donna che ci ha dato di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

