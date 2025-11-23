La Chemifarma capitola solo nella finale | non bastano i 28 punti di Vico per espugnare Termoli
Epilogo degno di una tragedia greca per i Chemifarma Baskérs, che giocano una gara tutto cuore nonostante delle percentuali da film horror dalla lunga distanza, capitolando solo nel finale per via di qualche imprecisione di troppo. Per descrivere la beffarda trasferta molisana bisogna partire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
