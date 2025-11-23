La carica di 200 trattori per la giornata del Ringraziamento

Padovaoggi.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 75 anni, ogni anno, gli agricoltori di Coldiretti celebrano la giornata del Ringraziamento, momento conclusivo ma centrale dell’annata agraria, occasione per tirare le somme dell’attività nei campi e anche per riflettere sul ruolo e il futuro dell’agricoltura sia nel contesto locale che su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

la carica di 200 trattori per la giornata del ringraziamento

© Padovaoggi.it - La "carica" di 200 trattori per la giornata del Ringraziamento

Contenuti che potrebbero interessarti

carica 200 trattori giornataLa "carica" di 200 trattori per la giornata del Ringraziamento - Quest’anno per la 75ma edizione Coldiretti Padova ha scelto Piazzola sul Brenta dove oggi, domenica 23 novembre, si sono dati appuntamento gli agricoltori arrivati da tutta la provincia ... Si legge su padovaoggi.it

Giornata del Ringraziamento, agricoltori in centro con i trattori: la sfilata, la benedizione e il mercato dei prodotti tipici - Per la 74° Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Padova sono attesi questa mattina (24 novembre) a Padova centinaia di agricoltori provenienti da tutta la provincia, anche a ... Lo riporta ilgazzettino.it

Trattori ancora alla carica. La protesta si amplifica: "No agricoltori, no futuro": "In ginocchio per i debiti" - Chiedono garanzie perché si possa fare impresa: "Non riusciamo più a reggere". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Carica 200 Trattori Giornata