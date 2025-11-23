La capolista Monza non si ferma più | Cesena ko e settima vittoria consecutiva

Monza, 23 novembre 2025 – Il Monza non si ferma più. Davanti al pubblico dell’U-Power Stadium, la squadra di Bianco supera il Cesena 1-0 e centra la settima vittoria consecutiva, un risultato storico per il club, mai così continuo in Serie B. Un successo che arriva dopo la sosta e conferma uno stato di forma eccezionale: solidità, organizzazione e capacità di soffrire nei momenti decisivi. Il primo posto si consolida, con tre punti di margine sul Modena e una candidatura sempre più credibile alla promozione diretta. La gara si apre con un Monza padrone del possesso, attento nel muovere palla e nel trovare spazio tra le linee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La capolista Monza non si ferma più: Cesena ko e settima vittoria consecutiva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ufficialità a pochi giorni dall'incontro con il #Monza capolista - facebook.com Vai su Facebook

Capolista della Serie B con il Monza, Paolo Bianco ha raccontato della sua esperienza allo Shakhtar Donetsk con Roberto De Zerbi e il rifiuto al ruolo di primo allenatore ? L’intervista completa su ‘La Gazzetta dello Sport’ a cura di Matteo Brega ? (1/4) Vai su X

Monza capolista solitario in B: un'attesa lunga 48 anni e mezzo - il Simmenthal Monza vince le prime due di campionato ed è in testa alla 2° giornata con 4 punti, assieme a Cagliari, Catania, Palermo, Udinese e Verona. Scrive monza-news.it

La capolista non si ferma. Osimo schiaccia la M&G - Osimo vince in tre set contro Grottazzolina e così mantiene il punto di vantaggio sulle dirette inseguitrice, ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Serie B: cade la capolista Modena, tris Monza a Palermo, vincono Catanzaro e Venezia - Nella decima giornata di Serie B con le vittorie pesanti di Reggiana e Monza, rispettivamente contro Modena e Palermo. Segnala calciomercato.com