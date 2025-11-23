La banda delle boutique di lusso | il covo alla Magliana dieci indagati Tre dei ladri avevano svaligiato Dior a Firenze

Il covo dove era nascosta la refurtiva era alla Magliana Vecchia, nell'appartamento romano della sorella di uno dei dieci indagati. C'è un filo che collega Roma e Firenze nell'indagine di carabinieri e polizia che ha portato a recuperare parte del bottino fatto sparire dalle boutique romane di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

