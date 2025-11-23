Kylie Jenner e Timothée Chalamet Ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani

La coppia ritrova un po' di normalità dopo gli impegni sul set. Lui è rientrato a Los Angeles e passerà le feste con la famiglia di Kylie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet, Ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani

Altre letture consigliate

Per rafforzare la governance dei brand firmati Jenner, Coty nomina Nicolas Tordjman a general manager di Kylie Cosmetics, il marchio make-up fondato da Kylie Jenner. Il manager riceve la promozione dopo un percorso quasi ventennale nel gruppo beauty Vai su Facebook

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, la crisi è solo immaginata? Vai su X

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, Ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani - Dopo un lungo periodo di lontananza, Kylie Jenner e Timothée Chalamet passeranno del tempo assieme. Da gazzetta.it

Kylie Jenner e Timothée Chalamet «sono ancora una coppia e sono più innamorati più che mai» (a dispetto delle voci di rottura) - I rumor su un presunto addio erano iniziati a circolare dopo l'assenza di Chalamet al party per il settantesimo compleanno di Kris Jenner, mamma di Kylie. Riporta vanityfair.it

Timothée Chalamet e Kylie Jenner, la stabilità relazione: "Sono davvero innamorati" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Timothée Chalamet e Kylie Jenner, la stabilità relazione: 'Sono davvero innamorati' ... Lo riporta tg24.sky.it