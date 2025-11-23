Kylie Jenner e Timothée Chalamet Ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia ritrova un po' di normalità dopo gli impegni sul set. Lui è rientrato a Los Angeles e passerà le feste con la famiglia di Kylie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kylie jenner e timoth233e chalamet ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani

© Gazzetta.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet, Ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, Ringraziamento in famiglia dopo mesi lontani - Dopo un lungo periodo di lontananza, Kylie Jenner e Timothée Chalamet passeranno del tempo assieme.

