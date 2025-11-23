Posticipo del tredicesimo turno di Superlig turca che vede in programma la sfida salvezza tra il Konyaspor e l’Antalyaspor. Gli Anadolu Kartal? hanno dato un’altra occasione a Bulut, tecnico ex Basaksehir che trova una squadra sicuramente costruita per arrivare ben oltre l’obiettivo salvezza. Esordio sfortunato con il KO di Istanbul contro il Karagumruk, e sosta che è venuta ad aiutare per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Konyaspor-Antalyaspor (lunedì 24 novembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici