Konyaspor-Antalyaspor lunedì 24 novembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Posticipo del tredicesimo turno di Superlig turca che vede in programma la sfida salvezza tra il Konyaspor e l’Antalyaspor. Gli Anadolu Kartal? hanno dato un’altra occasione a Bulut, tecnico ex Basaksehir che trova una squadra sicuramente costruita per arrivare ben oltre l’obiettivo salvezza. Esordio sfortunato con il KO di Istanbul contro il Karagumruk, e sosta che è venuta ad aiutare per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçina hazir - Atiker Konyaspor karsilasmasi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoglu yönetimindeki son antrenmanda, kirmizi- Lo riporta milliyet.com.tr