Kimi Antonelli lascia senza parole Max Verstappen dopo la gara di Las Vegas | basta un gesto

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gesto di Kimi Antonelli dopo il GP di Las Vegas sorprende Max Verstappen: il campione olandese resta senza parole davanti alla straordinaria rimonta del 19enne Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

kimi antonelli lascia senzaF1, Kimi Antonelli: “Ero da top5 senza il bloccaggio all’ultima frenata, è davvero frustrante” - Kimi Antonelli mette fine ad una sequenza di sei qualifiche consecutive nella top7 e viene eliminato addirittura in Q1 a Las Vegas in occasione del ... Si legge su oasport.it

kimi antonelli lascia senzaGP Las Vegas 2025, Mercedes: Antonelli dà spettacolo in una crescita continua - Il pilota Mercedes che partiva dalla diciassettesima casella ha sorpreso tutti ... Segnala msn.com

Andrea Kimi Antonelli senza Formula 1? Serata a Torino per vedere vincere Jannik Sinner alle ATP Finals - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. Lo riporta automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Kimi Antonelli Lascia Senza