Kimi Antonelli lascia senza parole Max Verstappen dopo la gara di Las Vegas | basta un gesto

Il gesto di Kimi Antonelli dopo il GP di Las Vegas sorprende Max Verstappen: il campione olandese resta senza parole davanti alla straordinaria rimonta del 19enne Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

…ed in virtù della squalifica di entrambe le McLaren, sale sul podio partendo dal 17º posto, dopo una gestione di gara strepitosa ed una penalità all’attivo, signore e signori: ANDREA KIMI ANTONELLI! #MemasGP #AndreaKimiAntonelli #Mercedes #F1 #LasV - facebook.com Vai su Facebook

Verstappen sbanca Las Vegas, Norris 2° è più vicino al titolo, completa il podio Russel. Ferrari dietro con Leclerc 6° e Hamilton 10°. Gran rimonta dell'italiano Kimi Antonelli dal 17° al 5° posto #F1 #Verstappe #Ferrari #Antonelli Vai su X

F1, Kimi Antonelli: “Ero da top5 senza il bloccaggio all’ultima frenata, è davvero frustrante” - Kimi Antonelli mette fine ad una sequenza di sei qualifiche consecutive nella top7 e viene eliminato addirittura in Q1 a Las Vegas in occasione del ... Si legge su oasport.it

GP Las Vegas 2025, Mercedes: Antonelli dà spettacolo in una crescita continua - Il pilota Mercedes che partiva dalla diciassettesima casella ha sorpreso tutti ... Segnala msn.com

Andrea Kimi Antonelli senza Formula 1? Serata a Torino per vedere vincere Jannik Sinner alle ATP Finals - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. Lo riporta automoto.it