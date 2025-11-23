Kevin Spacey | Non sono senza tetto il Telegraph ha distorto le mie parole per un pugno di clic

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Spacey risponde alle migliaia di fan che gli hanno offerto aiuto dopo l'articolo del Telegraph: "Non sono senza tetto nel senso vero del termine". L'attore accusa il giornale di aver distorto il senso della sua intervista "per un pugno di clic". 🔗 Leggi su Fanpage.it

