Kevin Spacey | Non sono senza tetto il Telegraph ha distorto le mie parole per un pugno di clic

Kevin Spacey risponde alle migliaia di fan che gli hanno offerto aiuto dopo l'articolo del Telegraph: "Non sono senza tetto nel senso vero del termine". L'attore accusa il giornale di aver distorto il senso della sua intervista "per un pugno di clic". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Kevin Spacey si considera un senzatetto: "vivo in vari Airbnb. Quindi se Quentin Tarantino o Martin Scorsese chiamassero il mio agente domani, sarebbe finita" - facebook.com Vai su Facebook

"Vivo in hotel". Kevin Spacey non ha più una casa dopo le accuse di abusi sessuali Vai su X

Kevin Spacey: “Non sono senza tetto, il Telegraph ha distorto le mie parole per un pugno di clic” - Kevin Spacey risponde alle migliaia di fan che gli hanno offerto aiuto dopo l'articolo del Telegraph: "Non sono senza tetto nel senso vero del termine" ... Da fanpage.it

Kevin Spacey si confessa dopo lo scandalo sulle molestie sessuali: "Sono senza casa, vado dove trovo lavoro" - L'attore continua a proclamare la propria innocenza e spera in un rientro a Hollywood, in attesa c ... Scrive msn.com

Kevin Spacey praticamente sul lastrico: «Sono senza casa e senza soldi» - Kevin Spacey è praticamente sul lastrico: l’attore 66enne ha rivelato di non avere più una casa e di vivere tra alloggi su Airbnb e hotel ... Scrive amica.it