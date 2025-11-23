Kevin Nash sul push mancato di Damian Priest | Troppi infortuni e troppe incertezze creative
La leggenda della WWE e membro della Hall of Fame, Kevin Nash, ha recentemente parlato del fatto che Damian Priest non abbia ricevuto una grande spinta. “The Archer of Infamy” è stato uno dei talenti esplosi all’interno del Judgment Day. Ha vinto la valigetta del Money in the Bank e l’ha incassata su Drew McIntyre a WrestleMania 40, diventando World Heavyweight Champion. Tuttavia, il suo push si è poi affievolito: ha perso il titolo contro Gunther ed è scivolato nel midcard. Damian Priest: il World Heavyweight Champion che non ha mai brillato davvero. Durante un recente episodio di Kliq This, Nash ha osservato che sia Seth Rollins che Gunther hanno fatto un ottimo lavoro nel valorizzare il prestigio del World Heavyweight Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
