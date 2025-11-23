La tenacia sempre viva di una famiglia attraverso grandi dolori e avversità apparentemente invalicabili. Ancora una volta sui Kennedy aleggia un’ombra di morte terribile e impossibile da ignorare. A dichiararlo la diretta interessata, Tatiana Kennedy Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di JFK. Attraverso brillante, simpatica, bella: giornalista ambientalista, sposata a un medico e con due figli al di sotto dei 4 anni: Tatiana, 35 anni, racconta di star facendo i conti con una malattia terribile e purtroppo, terminale. I medici le hanno dato un anno di vita e lei ha raccontato in un saggio il dramma personale strettamente collegato ai disastri inflitti alla sanità americana dal cugino della madre, Rfk Jr. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kennedy, la figlia 35enne di Caroline Tatiana Schlossberg ha solo un anno di vita