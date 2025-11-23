Kekko dei Modà arriva in Brianza

Una data da ricordare. Sarà quella dell’8 gennaio 2026 quando Francesco Silvestri, cantante meglio noto come Kekko dei Modà, approderà in Brianza in una serata dove il celebre frontman si racconterà ai suoi fan dalle 21 al teatro San Rocco di via Cavour per il Circolo delle 12 lune 2026.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Kekko dei Modà arriva in Brianza

