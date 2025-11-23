Kekko dei Modà arriva in Brianza

Monzatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una data da ricordare. Sarà quella dell’8 gennaio 2026 quando Francesco Silvestri, cantante meglio noto come Kekko dei Modà, approderà in Brianza in una serata dove il celebre frontman si racconterà ai suoi fan dalle 21 al teatro San Rocco di via Cavour per il Circolo delle 12 lune 2026.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

kekko dei mod224 arriva in brianza

© Monzatoday.it - Kekko dei Modà arriva in Brianza

Altre letture consigliate

Arriva “Mafie in Brianza“. Un percorso storico-civile dentro il malaffare: "Sensibilizziamo la gente" - Storia e documenti sulla ‘ndrangheta di casa nostra“ è la mostra itinerante che Brianza Sicura e Comune presentano al Centro culturale Santa Marta, a Vimercate. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Kekko Mod224 Arriva Brianza