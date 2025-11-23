Juventus Women Fiorentina LIVE | Schatzer subito titolare al rientro Girelli torna dal primo minuto Le scelte ufficiali di Canzi
di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Settima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dall’incredibile pareggio in UWCL contro il Lione. A Biella arriva la Fiorentina che è partita più forte delle bianconere in campionato: obiettivo sorpasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Fiorentina 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus Women, Canzi presenta la partita con la Fiorentina Le sue parole Vai su Facebook
É la notte di Chiara #Beccari, Juventus Women-Lione é un’impresa, una di quelle partite dove quando non ci arrivano le gambe ci arriva il cuore. A stupire però é un aspetto Vai su X
Juventus Women-Fiorentina, a breve le formazioni ufficiali del match - Buongiorno amiche e amici di tutto Juve e benvenuti alla diretta scritta di Juventus Women- Da tuttojuve.com
Juventus Women-Fiorentina, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi reduci dalla bella prestazione e dal pareggio per 3- Riporta ilbianconero.com
Serie A Women, Juventus-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv - Domenica 23 novembre 2025 la Juventus Women torna protagonista in Serie A con un appuntamento che vale già snodi importanti di classifica. Lo riporta torinotoday.it