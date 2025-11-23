Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE | occasioni per Omarsdottir e Godo in avvio
di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Settima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dall’incredibile pareggio in UWCL contro il Lione. A Biella arriva la Fiorentina che è partita più forte delle bianconere in campionato: obiettivo sorpasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 3? Tiro Omarsdottir – Conclusione mancina da dentro l’area che sfiora l’incrocio dei pali. Subito un brivido per la Juventus Women 5? Occasione Godo – Cross da sinistra di Carbonell. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
