Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE | Girelli spreca una grossa chance

23 nov 2025

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Settima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dall’incredibile pareggio in UWCL contro il Lione. A Biella arriva la Fiorentina che è partita più forte delle bianconere in campionato: obiettivo sorpasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 17? Errore Girelli – Grande azione della Juve. Pinto pesca Carbonell che dal fondo assiste un rimorchio perfetto per Girelli che però alza troppo il piattone 11? Occasione Hurtig – Si presenta praticamente a tu per tu con De Jong ma perdona con una conclusione centrale 5? Occasione Godo – Cross da sinistra di Carbonell. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

