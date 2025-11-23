Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE | comincia la ripresa

Juventusnews24.com | 23 nov 2025

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Settima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dall’incredibile pareggio in UWCL contro il Lione. A Biella arriva la Fiorentina che è partita più forte delle bianconere in campionato: obiettivo sorpasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si riparte 44? Tiro Pinto – Ripartenza Juve. La portoghese, isolata dopo il lavoro di Girelli, calcia da fuori forte ma centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE: comincia la ripresa

