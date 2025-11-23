Juventus Spezia Under 17 2-0 LIVE | doppietta di Paonessa!

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il rinvio del match col Torino la Juventus Under 17 ospita lo Spezia all’Ale & Ricky di Vinovo in campionato, nel match valido per l’undicesima giornata: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 17: sintesi e moviola 2-0. 45? Confusione in area bianconera, l’arbitro assegna una rimessa dal fondo salvifica per mettere ordine 42? GOL DI PAONESSA- Ancora immarcabile in area il bomber bianconero, gesto tecnico ottimo per la rete del 2-0 40? Brancato, conclusione velleitaria- Il mediano di Grauso vede la porta e ci prova: tiro potente ma centrale 37? PALO DI CORIGLIANO- Lavoro prezioso di Santa Maria, lancio per Corigliano che va sul destro e calcia ma viene fermato dal palo e da una deviazione di Altemura 36? Rigo in chiusura- Intervento perfetto del terzino, abile nel guadagnare una rimessa dal fondo 34? Proteste della Juve per un rigore non concesso- Il direttore di gara non ritiene punibile una trattenuta, forse eccessiva 32? Jakab senza particolari insidie fa suo un cross morbido di Michelotti, altra potenziale occasione per i liguri 31? Fallo di Rigo- Lo Spezia guadagna un piazzato interessante 28? Piccola scaramuccia a centro del campo, l’arbitro si fa sentire ristabilendo l’ordine tra le due squadre 24? Esce Paonessa accompagnato dallo staff medico, speriamo possa proseguire la sua gara: ecco che riprende la sua posizione al centro dell’attacco 22? D’Ambrosio prova la giocata- Bello spunto del 7 ospite, la difesa bianconera lo costringe ad andare sul destro e a sbagliare la misura del traversone 19? CORIGLIANO DA FUORI- Gran rasoiata di Corigliano, il portiere ospite Altemura risponde presente in bello stile 18? Altemura fa suo un pallone vacante in area di rigore, gara più viva che mai 17? Bianconeri ora in controllo, gli ospiti cercano maggiormente contropiedi rapidi 14? JUVE IN VANTAGGIO- Corigliano legge il taglio di Paonessa, l’attaccante incrocia alla perfezione e apre la partita 10? PAONESSA VICINO AL GOL- Gran cross di Del Fabro che pesca Paonessa, il centravanti in girata mancina viene murato da Altemura 9? Prima chance per lo Spezia- Ottima combinazione di Ghetti, che si trova sul fondo e scarica peer Mazzanti che mette al centro centro ma Rocchetti risponde presente 6? Ha il comando del gioco la squadra di Grauso, pressing alto per chiudere gli ospiti nella loro metacampo 3? PALO DI GIAMBAVICCHIO- Occasione sull’asse Corigliano – Giambavicchio: quest’ultimo calcia fortissimo ma colpisce il palo 2? Subito alti i ritmi in campo 1? Comincia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

