Juventus Spezia Under 17 1-0 LIVE | Paonessa sblocca la partita

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il rinvio del match col Torino la Juventus Under 17 ospita lo Spezia all’Ale & Ricky di Vinovo in campionato, nel match valido per l’undicesima giornata: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 17: sintesi e moviola 1-0. 14? JUVE IN VANTAGGIO- Corigliano legge il taglio di Paonessa, l’attaccante incrocia alla perfezione e apre la partita 10? PAONESSA VICINO AL GOL- Gran cross di Del Fabro che pesca Paonessa, il centravanti in girata mancina viene murato da Altemura 9? Prima chance per lo Spezia- Ottima combinazione di Ghetti, che si trova sul fondo e scarica peer Mazzanti che mette al centro centro ma Rocchetti risponde presente 6? Ha il comando del gioco la squadra di Grauso, pressing alto per chiudere gli ospiti nella loro metacampo 3? PALO DI GIAMBAVICCHIO- Occasione sull’asse Corigliano – Giambavicchio: quest’ultimo calcia fortissimo ma colpisce il palo 2? Subito alti i ritmi in campo 1? Comincia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 17 1-0 LIVE: Paonessa sblocca la partita

News recenti che potrebbero piacerti

Highlights Spezia-Juventus Under 15 A-B, 5ª giornata - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=599921 Vai su Facebook

SPEZIA - Lapadula: "Il Milan mi ha permesso di realizzare un sogno, fondamentale la scuola calcio alla Juventus per la mia formazione" ift.tt/KfaxORp Vai su X

Italia Under 17, Campaniello regala la semifinale: Borasio titolare, 35 minuti per Elimoghale. La prestazione dei bianconeri con il Burkina Faso - Italia Under 17, la storia è fatta: Campaniello porta per la prima volta gli azzurrini alla semifinale. Secondo juventusnews24.com

Settore Giovanile Juve, pochi minuti per Elimoghale e Borasio: l’Italia Under 17 batte la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale. Il resoconto del match - Settore Giovanile Juve, l’Italia Under 17 di Favo si qualifica agli ottavi di finale: scampoli di partita per Elimoghale e Borasio, ora una fra Croazia e Uzbekistan. Da juventusnews24.com

UNDER 17 - Mondiali, Italia-Uzbekistan termina 3-2: gli Azzurrini volano ai quarti - L'Italia si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale Under 17, in corso in Qatar. Da napolimagazine.com