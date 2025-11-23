Juventus | pagelle post Fiorentina

Pagelle Juventus: Kostic festeggia La Juventus torna da Firenze con un pareggio amaro, l’ennesimo della sua stagione storta: 1-1 contro una Fiorentina disperata ma rabbiosa, con Kostic che sblocca al 45’ su punizione ma Mandragora che pareggia al 70’ sull’unica occasione viola. Spalletti mantiene il 3-5-1-1 per cautela, ma la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: pagelle post Fiorentina

News recenti che potrebbero piacerti

Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Fiorentina-Juve #fiorentinajuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 Vai su Facebook

SONO ANCORA ARRABBIATO! | PAGELLE FIORENTINA JUVENTUS 1-1 youtu.be/7mnahfPbo-U Vai su X

Pagina 1 | Pagelle Juve: Kostic stappa, Vlahovic di collera. Dietro se ne salva solo uno - Voti e giudizi dei bianconeri dopo il pareggio contro la Fiorentina di Vanoli: Di Gregorio lento e poco reattivo ... Segnala msn.com

Fiorentina-Juventus 1-1, pagelle: Mandragora fa esplodere il Franchi dopo gol Kostic, il sabato difficile dell'ex Vlahovic - Juventus, tra top e flop: l'esito della sfida tra Vanoli e Spalletti, con Mandragora che ha risposto al super gol di Kostic nella ripresa. Secondo sport.virgilio.it

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVE 1-1: Yildiz assente ingiustificato, squillo di Kostic e d’orgoglio Mandragora - it: insufficiente Yildiz, poco coraggio da Spalletti e Viola rognosa ... calciomercato.it scrive