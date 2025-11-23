Juventus-Fiorentina | infortunio Piccoli

Piccoli ko al Franchi: distorsione caviglia in Fiorentina-Juve, tempi da definire Roberto Piccoli esce a testa bassa dal Franchi: trauma distorsivo alla caviglia destra nel secondo tempo di Fiorentina-Juventus (1-1), sostituito al 60’ da Albert Gudmundsson che non incide. L’attaccante, schierato titolare accanto a Kean per la prima di Vanoli, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Fiorentina: infortunio Piccoli

