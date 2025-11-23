Juventus-Fiorentina altro pareggio

Pareggite cronica, il male oscuro della Signora Fiorentina-Juventus termina 1-1 al Franchi, un risultato che lascia più contenti i padroni di casa – ancora a secco di vittorie ma con un punto che sa di riscatto – che i bianconeri, incastrati nella loro pareggite cronica. Per la Viola è il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

