Juve ancora pareggite Cori contro Vlahovic Spalletti | Ora basta
Torino, 23 novembre 2025 – E’ tornata la pareggite per la Juventus. Una sindrome che ogni tanto rispunta fuori, in una sorta di perenne ricaduta. Era successa con Thiago Motta, poi anche con Igor Tudor e ora anche Luciano Spalletti sembra caduto nel contagio. Terzo di fila per i bianconeri che hanno segnato x in schedina con lo Sporting Lisbona in Champions e con Toro e Fiorentina in campionato. Tra le prime sei della classifica, i bianconeri sono quelli che hanno pareggiato di più, ben cinque volte su dodici partite e così facendo il treno Scudetto rischia di scappare. Il Napoli è salito a più 5, il Bologna è a più 4 e, se Inter e Roma dovessero vincere, la vetta scapperebbe a sette punti di distanza, forse un po’ troppi per pensare di rientrare in corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stasera grasso che cola. Resta il dato oggettivo che non si batte più nessuno, nemmeno l’ultima in classifica. Puoi cambiare gli allenatori, ma la pareggite rimane. E c’è mancato poco che pure Juve-Udinese finisse pari. Vai su X
Continua la pareggite della Juventus La Juventus non riesce più a trovare la vittoria e al “Franchi” arriva un altro pareggio che lascia più dubbi che certezze. Contro una Fiorentina trasformata dalla mano del nuovo tecnico Paolo Vanoli, i bianconeri soffrono, re - facebook.com Vai su Facebook
Juve, ancora pareggite. Cori contro Vlahovic, Spalletti: “Ora basta” - La partita di Firenze, inoltre, non è mai banale come le altre, complice una accesa rivalità in terra toscana nei confronti della Vecchia Signora, soprattutto nei confronti di Dusan Vlahovic, l’ex ... Da sport.quotidiano.net
?? Juve, pareggite senza fine! GOLAZO Mandragora, cori razzisti a Vlahovic | OneFootball - Nona volta su 16 gare stagionali in cui il segno finale è la X. onefootball.com scrive
Fiorentina-Juve: cori razzisti contro Vlahovic, si rischia la sospensione - Inizio molto teso di partita tra Fiorentina e Juventus, un rigore affidato dall'arbitro revocato poi dal var, una traversa di Kean e un comportamento della curva della Fiorentina da ... Scrive milannews.it