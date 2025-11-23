Juve ancora pareggite Cori contro Vlahovic Spalletti | Ora basta

Torino, 23 novembre 2025 – E’ tornata la pareggite per la Juventus. Una sindrome che ogni tanto rispunta fuori, in una sorta di perenne ricaduta. Era successa con Thiago Motta, poi anche con Igor Tudor e ora anche Luciano Spalletti sembra caduto nel contagio. Terzo di fila per i bianconeri che hanno segnato x in schedina con lo Sporting Lisbona in Champions e con Toro e Fiorentina in campionato. Tra le prime sei della classifica, i bianconeri sono quelli che hanno pareggiato di più, ben cinque volte su dodici partite e così facendo il treno Scudetto rischia di scappare. Il Napoli è salito a più 5, il Bologna è a più 4 e, se Inter e Roma dovessero vincere, la vetta scapperebbe a sette punti di distanza, forse un po’ troppi per pensare di rientrare in corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

