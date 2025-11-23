johannes lochner vince anche la gara di bob a 4 di cortina e manda un messaggio a friedrich

Johannes Lochner si è aggiudicato la tappa di Cortina d’Ampezzo, gara d’esordio della Coppa del Mondo di bob a 4 maschile 2025. Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti, dove a febbraio si disputeranno le gare valevoli per i Giochi Olimpici, il tedesco ha fatto il bis dopo il successo nella prova di bob a 2 disputata ieri, iniziando con il piede giusto la nuova stagione e, secondariamente, dimostrando a tutti di essere pronto per essere protagonista anche sotto i Cinque Cerchi. Johannes Lochner ha vinto con il tempo complessivo di 1:49.73 (54.75 nella prima manche e 54.98) con un margine di vantaggio di 22 centesimi sul rivale di sempre Francesco Friedrich (54. 🔗 Leggi su Oasport.it

