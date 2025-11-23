Jannik Sinner profetico | la frase che aveva lanciato l’Italia verso il trionfo in Coppa Davis

A Jannik Sinner proprio non erano piaciute tante polemiche che si erano create sul suo conto quando è stata resa nota la sua rinuncia al fine settimana delle Finals di Coppa Davis. Per molti motivi: perché ha tutto il diritto di prepararsi per la stagione 2026 nel modo in cui crede e come ha bisogno in questa fase della sua carriera. E, tra le altre ragioni, perché lui il tennis lo conosce e comprende bene. Parliamo di un giocatore che, fin dal 2024, quando cominciava a mietere i propri successi, ha sempre fatto in modo di far andare sotto i riflettori anche altri azzurri che negli stessi momenti si stavano giocando qualcosa d’importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

