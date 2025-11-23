Italo Bocchino inchioda le femministe | Voglio la morte di Giorgia Meloni

Italo Bocchino ha preso spunto da alcuni cartelli comparsi al corteo transfemminista di Roma per mettere sotto scacco chi alza la voce contro i femminicidi, ma poi invoca la morte di Giorgia Meloni, una donna appunto. " Vogliono la morte della Meloni - ha spiegato Bocchino -. Non stiamo parlando di terroristi o di delinquenti abituati a uccidere, ma delle femministe. Cioè delle femministe nel loro corteo contro i femminicidi anziché occuparsi di tutelare le donne che purtroppo sono ancora vittime di episodi di maschilismo e che arrivano fino alla morte di donne innocenti. cosa gravissima per la nostra nazione, accusano la Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italo Bocchino inchioda le femministe: "Voglio la morte di Giorgia Meloni"

