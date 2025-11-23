Italia super in Coppa Davis la Spagna battuta in finale | gli Azzurri sono campioni del mondo

Bologna, 23 novembre 2025 – E’ storia ancora una volta, e lo è di più. L’Italia del Tennis Maschile conquista la Coppa Davis 2025 e fa tris. E’ la terza Coppa del Mondo di fila (2023, 2024 e appunto 2025) che gli Azzurri vincono e la quarta nella storia. La Spagna è stata battuta per 2-0. E’ stato Matteo Berrettini a superare l’avversario iberico (Carreno Busta) per 6-4, 6-4 per primo nella finale odierna a Bologna. Ha proseguito poi Flavio Cobolli in rimonta a mettere fine al discorso della partita. Ha battuto Munar per 1-6, 7-6, 7-5. Dunque 2-0 per Berrettini e 3-1 per Cobolli. Il tennis azzurro domina allora e ancora una volta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

