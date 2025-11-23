Italia-Spagna risultato della finale di Coppa Davis 2025 in diretta Berrettini sfida Carreno Busta

Sport.quotidiano.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 23 novembre 2025 – L’ Italia  in campo per scrivere un altro pezzo di storia del tennis. Nell’arena di Bologna Fiere gli azzurri campioni in carica affrontano la Spagna nella finale di Coppa Davis 2025, con l’obiettivo di conquistare l’insalatiera per il terzo anno di fila. Stavolta da padroni di casa. Mancano Sinner e Musetti, e non è dettaglio da poco. Del resto anche le furie rosse devono fare a meno di Alcaraz. Ma le seconde file di entrambe le squadre hanno dimostrato di saper dare spettacolo. In queste Final Eight l’Italia non ha mai avuto bisogno del doppio. Sono bastate le prestazioni di  Berrettini, uomo-Davis, e del numero 22 del ranking Cobolli, stoico nella  semifinale di venerdì, per imporsi su Austria e Belgio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

italia spagna risultato della finale di coppa davis 2025 in diretta berrettini sfida carreno busta

© Sport.quotidiano.net - Italia-Spagna, risultato della finale di Coppa Davis 2025 in diretta. Berrettini sfida Carreno Busta

Contenuti che potrebbero interessarti

italia spagna risultato finaleItalia-Spagna, finale Coppa Davis: risultato in diretta live. Ora Berrettini, poi Cobolli - Spagna, finale Coppa Davis: risultato in diretta live. Si legge su sport.sky.it

italia spagna risultato finaleItalia-Spagna diretta finale Coppa Davis: Berrettini-Carreno Busta. Tennis oggi live - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. corrieredellosport.it scrive

italia spagna risultato finaleDIRETTA/ Italia Spagna (risultato 0-0) video streaming Rai 1: Berrettini Carreno! (finale Coppa Davis 2025) - Diretta Italia Spagna streaming video Rai 1 oggi domenica 23 novembre: orario e risultato live delle partite per la finale di Coppa Davis 2025. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Italia Spagna Risultato Finale