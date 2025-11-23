Italia-Spagna risultato della finale di Coppa Davis 2025 in diretta Berrettini avanti un set
Bologna, 23 novembre 2025 – L’ Italia in campo per scrivere un altro pezzo di storia del tennis. Nell’arena di Bologna Fiere gli azzurri campioni in carica affrontano la Spagna nella finale di Coppa Davis 2025, con l’obiettivo di conquistare l’insalatiera per il terzo anno di fila. Stavolta da padroni di casa. Mancano Sinner e Musetti, e non è dettaglio da poco. Del resto anche le furie rosse devono fare a meno di Alcaraz. Ma le seconde file di entrambe le squadre hanno dimostrato di saper dare spettacolo. In queste Final Eight l’Italia non ha mai avuto bisogno del doppio. Sono bastate le prestazioni di Berrettini, uomo-Davis, e del numero 22 del ranking Cobolli, stoico nella semifinale di venerdì, per imporsi su Austria e Belgio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
