Italia-Spagna oggi azzurri in finale di Coppa Davis – Diretta
(Adnkronos) – Italia-Spagna in finale di Coppa Davis 2025. Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Filippo Volandri affrontano gli iberici nell'ultimo atto del torneo a Bologna, con l'obiettivo di uno storico tris consecutivo nel torneo, dopo i successi del 2023 e del 2024. La Nazionale ha battuto Austria e Belgio tra quarti e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Alla fine, anche in Coppa Davis, la questione è fra Italia e Spagna Vai su Facebook
#CoppaDavis 2025, alle 15 la finale Italia-Spagna: dove vederla Vai su X
Italia-Spagna diretta finale Coppa Davis: Berrettini-Carreno Busta. Tennis oggi live - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. Come scrive corrieredellosport.it
Coppa Davis, la diretta di Italia-Spagna: dove vederla in chiaro, precedenti e chi gioca per primo - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Da ilmattino.it
Coppa Davis, la preview di Italia-Spagna: azzurri favoriti, ma le Furie Rosse vogliono stupire ancora - Sarà il 14° scontro diretto fra Italia e Spagna in questa competizione, con gli azzurri avanti 7- Secondo tennisitaliano.it