Italia-Spagna la finale della Coppa Davis 2025 in diretta – In campo Berrettini-Carreno Busta

È cominciata sul cemento indoor di Bologna la finale della Coppa Davis 2025, Italia-Spagna. I primi a scendere in campo sono Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, rispettivamente numero 56 e 89 Atp. Dopo di loro sarà la volta di Flavio Cobolli (22) contro Jaume Munar (36). In caso di parità eventuale doppio con i nostri BolelliVavassori che affronteranno GranollersMartinez. Italia-Spagna, la finale della Coppa Davis 2025 in diretta Inizio diretta: 231125 15:20 Fine diretta: 231125 20:00 15:20 231125 Al via il match Berrettini-Carreno Busta, l'azzurro avanti 1-0 Ha tenuto il primo servizio Matteo Berrettini, che si porta in vantaggio 1-0 nel primo set contro Carreno Busta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

