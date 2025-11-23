Italia-Spagna la finale della Coppa Davis 2025 in diretta – In campo Berrettini-Carreno Busta
È cominciata sul cemento indoor di Bologna la finale della Coppa Davis 2025, Italia-Spagna. I primi a scendere in campo sono Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, rispettivamente numero 56 e 89 Atp. Dopo di loro sarà la volta di Flavio Cobolli (22) contro Jaume Munar (36). In caso di parità eventuale doppio con i nostri BolelliVavassori che affronteranno GranollersMartinez. Italia-Spagna, la finale della Coppa Davis 2025 in diretta Inizio diretta: 231125 15:20 Fine diretta: 231125 20:00 15:20 231125 Al via il match Berrettini-Carreno Busta, l'azzurro avanti 1-0 Ha tenuto il primo servizio Matteo Berrettini, che si porta in vantaggio 1-0 nel primo set contro Carreno Busta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi si giocherà la finale di Davis tra Italia e Spagna. Entrambe sono arrivate in finale senza schierare i primi 2 singolaristi per squadra, e anzi all'Italia (per scelta tecnica) manca anche il quarto (Darderi) e schiera titolari il terzo (Cobolli) e il sesto (Berrettini), la Vai su Facebook
#CoppaDavis 2025, alle 15 la finale Italia-Spagna: dove vederla Vai su X
Coppa Davis finale, la diretta Italia-Spagna. Berrettini-Carreno Busta: Matteo parte forte con un ace e una prima vincente - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Riporta ilmessaggero.it
Coppa Davis 2025 oggi finale Italia - Spagna senza Sinner e Alcaraz: dove vedere la partita in tv - Oggi nella nuova SuperTennis Arena di Bologna ci sarà l'ultim atto della Coppa Davis 2025 con la finale tra Italia e Spagna: gli azzurri sognano il tris dopo le vittorie degli ultimi due anni ... Come scrive vogue.it
Chi vince la finale di Coppa Davis? Quote e pronostico di Italia-Spagna - La squadra di Volandri va a caccia della terza Insalatiera consecutiva, di fronte c'è la nazionale di Ferrer che torna a giocare l'ultimo atto del torneo dopo sei anni ... Come scrive tuttosport.com