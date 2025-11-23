Italia-Spagna la finale a Bologna senza i big Per il Mundo Deportivo È la Davis del popolo

Gli attori principali sono quelli che di solito catturano l’attenzione, ma ogni film ha bisogno anche dei comprimari per completare la scena. A Bologna, però, non ci saranno protagonisti annunciati: saranno proprio i “secondi ruoli ” a rubare la scena questa domenica nella finale di Coppa Davis. Spagna e Italia, paese ospitante, si giocheranno l’“ insalatiera” senza i loro migliori tennisti: Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, Alejandro Davidovich (14°), Jannik Sinner (2°) e Lorenzo Musetti (8°). Tutti indisponibili per infortuni, problemi fisici o semplicemente perché arrivati a fine stagione con il serbatoio vuoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

