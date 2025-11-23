Italia-Spagna gli accoppiamenti della finale di Coppa Davis Tutto invariato con Berrettini e Cobolli

Italia contro Spagna, Filippo Volandri contro David Ferrer, due squadre che mostrano due lati differenti della profondità dei movimenti. La finale di Coppa Davis è questo e anche altro, e adesso è il momento degli accoppiamenti per quel che concerne la decisiva domenica di Bologna. In carriera Volandri aveva perso i suoi tre confronti con Ferrer nel 2002, 2007 e 2016 (all’inizio, a metà e a fine carriera): qui può prendersi una sua rivincita. Nel primo singolare squadre che vincono non si cambiano, e allora ecco la sfida di due che hanno avuto il livello della top ten in passato, anche se le carriere, per motivi diversi, hanno preso pieghe inattese. 🔗 Leggi su Oasport.it

