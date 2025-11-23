Italia-Spagna finale di Coppa Davis | si comincia con Berrettini-Carreno Diretta

Al via con i primi due singolari: dopo Matteo sarà la volta di Cobolli-Munar e poi, nel caso del doppio BolelliVavassori contro GranollersMartinez. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Spagna, finale di Coppa Davis: si comincia con Berrettini-Carreno Diretta

Contenuti che potrebbero interessarti

Alla fine, anche in Coppa Davis, la questione è fra Italia e Spagna Vai su Facebook

#CoppaDavis 2025, alle 15 la finale Italia-Spagna: dove vederla Vai su X

Italia-Spagna diretta finale Coppa Davis: Berrettini-Carreno Busta. Tennis oggi live - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. Secondo corrieredellosport.it

Coppa Davis, la diretta di Italia-Spagna: dove vederla in chiaro, precedenti e chi gioca per primo - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Riporta ilgazzettino.it

Coppa Davis 2025 oggi finale Italia - Spagna senza Sinner e Alcaraz: dove vedere la partita in tv - Oggi nella nuova SuperTennis Arena di Bologna ci sarà l'ultim atto della Coppa Davis 2025 con la finale tra Italia e Spagna: gli azzurri sognano il tris dopo le vittorie degli ultimi due anni ... Segnala vogue.it