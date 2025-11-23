Italia quanto guadagna se vince la Coppa Davis? Il montepremi

(Adnkronos) – Quanto guadagna l'Italia se vince la Coppa Davis? Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Volandri, che hanno battuto 2-0 il Belgio in semifinale trascinati da Berrettini e Cobolli, sfideranno la Spagna, vincente contro la Germania per 2-1. La Nazionale va quindi a caccia di uno storico terzo successo consecutivo, dopo i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Professore universitario, quanto guadagna al mese in Italia: tutti i numeri marchenews24.it/professore-uni… Vai su X

Chi guadagna di più (e chi di meno) in Italia? La "classifica" Vai su Facebook

Montepremi Coppa Davis 2025, quanto guadagna l’Italia se vince: i premi per Berrettini, Cobolli e gli azzurri - Coppa Davis 2025, montepremi ridotto del 6,7%: quanto incassano l’Italia, Berrettini e gli azzurri con la finale ... Segnala fanpage.it

Italia, quanto guadagna se vince la Coppa Davis? Il montepremi - Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Volandri, che hanno battuto 2- Da pianetagenoa1893.net

Coppa Davis 2025, Italia in finale. Quanto vale la vittoria e quanto guadagnano i tennisti - Quanto vale il montepremi della Coppa Davis 2025, quanto guadagna l’Italia tra finale e possibile titolo e quanto potrebbero ottenere Berrettini e Cobolli ... Secondo quifinanza.it