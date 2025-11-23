Italia orrore sui binari | morte atroce Treni fermi e maxi-ritardi

Un’intera mattinata nel caos, segnata da un grave investimento ferroviario che ha paralizzato il traffico dei treni nel cuore della Toscana. Un uomo è stato travolto da un convoglio in transito nei pressi della stazione di Firenze Rifredi, poco prima delle 11, provocando il blocco totale della circolazione ferroviaria nel nodo fiorentino. Un evento drammatico che ha richiesto l’intervento immediato di sanitari, polizia ferroviaria e Autorità Giudiziaria, con ripercussioni a catena su tutta la rete. Fin dai primi minuti, la situazione è apparsa complessa: numerosi treni Alta Velocità, sia Frecciarossa sia Italo, sono rimasti fermi per oltre un’ora nelle tratte limitrofe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

