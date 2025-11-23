Italia nella storia | terza Coppa Davis consecutiva battuta la Spagna 2-0 a Bologna

Berrettini apre, Cobolli completa l’impresa: gli azzurri conquistano la quarta Insalatiera della loro storia e firmano un record che mancava dal 1971. L’Italia scrive una pagina leggendaria del tennis mondiale. A Bologna gli azzurri vincono la Coppa Davis 2025, la terza consecutiva, superando la Spagna per 2-0 e diventando la prima nazionale, dal 1971, a trionfare per tre anni di fila dopo l’abolizione del Challenge Round. Un risultato storico che arricchisce la bacheca del tennis italiano con la quarta Insalatiera dopo quelle del 1976, 2023 e 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

