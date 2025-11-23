Italia leggendaria in Coppa Davis! Trionfo sulla Spagna in finale Cobolli e Berrettini immensi

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia batte la Spagna grazie alla vittoria di Berrettini e all'eccezionale rimonta di Cobolli e vince la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

italia leggendaria coppa davisFinale Coppa Davis Italia Spagna LIVE Diretta Streaming - Le nazionali di tennis di Italia e Spagna guidate dai capitani Volandri e Ferrer si sfidano oggi a Bologna a partire dalle 15:00 nella Finale di Davis Cup che ... Lo riporta stadiosport.it

italia leggendaria coppa davisCoppa Davis, Italia in finale: Belgio battuto 2-0 - L'Italia è in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. sport.sky.it scrive

italia leggendaria coppa davisCoppa Davis, la finale Italia-Spagna: quando si gioca e dove vederla. Gli azzurri sognano il tris consecutivo - La Coppa Davis approda al gran finale: l'Italia, trionfante nel 1976, 2023 e 2024, sogna il tris consecutivo nel 2025. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Leggendaria Coppa Davis