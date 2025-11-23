ITALIA 1 NON SOLO IENE! ZELIG ON | LO SHOW CON UN CAST DI PROMESSE DELLA RISATA

Bubinoblog | 23 nov 2025

Italia 1 porta sul palco i nuovi talenti della comicità con “Zelig On”, in onda da domenica 23 novembre in prima serata. Alla conduzione  Paolo Ruffini, con  Lodovica Comello  e la partecipazione di due fuoriclasse della risata:  Ale e Franz. Ospite speciale della serata:  Max Angioni. In studio, nel corso della prima puntata, si alterneranno:  Nikolas Albanese, Vincenzo Albano, Chiara Anicito, Filippo Caccamo, Michele Cosentino, Vincenzo Comunale, Giovanni D’Angella, Andrea Di Marco, Elianto, Chiara Lippi, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Max Pieriboni, Nando Prati, Alice Redini, Max Samaritani, Aurelio Sechi, Senso d’Oppio, Davide Spadolà, Antonello Taurino, Virgigno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

