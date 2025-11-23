Irpinia 23 novembre 1980 | il terremoto che spezzò l’Italia in due e la nascita della Prot
AGI - 23 novembre 1980, è domenica. Esattamente come oggi, 45 anni dopo. È il crepuscolo di una domenica tranquilla, l'aria per tutto il giorno stranamente calda, porta ancora il profumo del pranzo, l’odore delle castagne, e l'Italia si prepara per un'altra, ordinaria, settimana. Poi, alle 19:34, si spezza. Un boato sordo, come un ruggito primordiale che sale dalle viscere della terra, inghiotte l'allegria, i preparativi già in atto per Natale. Non è un tuono, non è un'esplosione, è l'inizio del buio: improvvisamente le luci delle abitazioni si spengono. Cala il silenzio. La terra tradisce i suoi figli con una scossa lunga, eterna, novanta secondi che cambiano la storia di una regione e incorniciano il 23 novembre 1980 nel lutto indelebile. 🔗 Leggi su Agi.it
La sera del 23 novembre di 45 anni fa ci fu il #terremoto dell'#Irpinia, che investì #Campania e #Basilicata. Furono quasi 3.000 le vittime.
Il ricordo del terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980 è un "richiamo alla necessità di adeguare sistemi di monitoraggio e immediata reazione alle vulnerabilità a cui sono esposte parti del territorio italiano". Lo afferma Sergio Mattarella.
Irpinia: Ricciardi (Pd), 'si deve ancora costruire una memoria condivisa' - "Il 23 novembre resta una data che pesa enormemente nella memoria collettiva del Paese.
Mattarella ricorda il terremoto dell'Irpinia del 1980: "Pagina difficile, sia sprone per la ricerca" - Il Presidente della Repubblica ricorda le 3mila vittime del terremoto dell'Irpinia nel giorno dei 45 anni dalla tragedia
Quarantacinque anni fa il terremoto dell'Irpinia - Quasi 3000 morti, 9000 feriti, 280000 sfollati